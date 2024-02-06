Защита Трампа обжалует лишение его иммунитета по делу о штурме Капитолия

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обжалуют решение апелляционного суда, который отказал экс-главе Белого дома в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы. С таким заявлением выступили представители предвыборного штаба Трампа, сообщает NBC News.

«Президент Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда по округу Колумбия и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и Конституции», - цитирует RT представителя штаба Стивена Чунга.

Ранее стало известно о решении апелляционного суда по столичному округу Колумбия, который постановил, что экс-президент Штатов не имеет иммунитета от судебного преследования по делу о вменяемых ему попытках отменить результаты выборов 2020 года и беспорядках в Капитолии в 2021 году. В постановлении сказано, что бывший президент стал обычным гражданином и иммунитет исполнительной власти больше на него не распространяется.