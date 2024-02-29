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Белый дом признал, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса

«Альтернативы нет», - прокомментировали ситуацию в администрации Байдена.
Ирина Елагина 2024-02-29 23:05:01
© Фото: Ute Grabowsky photothek.net Globallookpress

В Белом доме признали, что нет никаких способов обойти Палату представителей и предоставить Киеву обещанный пакет военной помощи в 60 млн долларов. Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

«Альтернативы ему нет, ему просто нет альтернативы. На этот счет не стоит заблуждаться», - приводит РИА Новости слова представителя администрации президента США Джо Байдена.

В Белом доме подчеркнули важность вопроса, так как «для украинцев его экстренность растет с каждым днем», и последствия «уже видны на картах».


Ранее сообщалось, что тема военной помощи Украине раздражает американцев: до 37% населения страны считают непомерно высокими эти расходы, как показывают данные опроса AP-NORC.

Напомним, что Палата представителей в середине февраля ушла на двухнедельные каникулы, фактически заблокировав одобренное Сенатом решение о представлении ВСУ 60 млн долларов. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил американскому президенту Джо Байдену, что сейчас в приоритете рассмотрение вопроса о ситуации в Техасе, а не помощь Киеву.

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