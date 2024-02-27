Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что помощь Киеву не в приоритете

В США достаточно своих проблем, в том числе миграционный кризис в приграничных районах Техаса, которые нужно решать в первую очередь, а военная помощь Украине сейчас не в приоритете. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после встречи с американским президентом Джо Байденом.

«В первую очередь необходимо озаботиться потребностями США. Основным приоритетом для нашей страны является граница и обеспечение ее безопасности», - приводит ТАСС слова политика.

Он отметил, что Байдена интересовала судьба законопроекта о выделении 60 млрд долларов военной помощи Украине. Как известно, Сенат США одобрил новый пакет финансовой поддержки Киева еще в середине февраля, но возникли проблемы с согласованием этого решения в Палате представителей. Конгрессмены объявили, что уходят на двухнедельный перерыв, до конца февраля.

Джонсон пояснил, что «Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты» по ситуации на Украине и «своевременно разберется с этим».