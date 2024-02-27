МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что помощь Киеву не в приоритете

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассказал о перспективах рассмотрения нового пакета военной помощи Украине.
Ирина Елагина 2024-02-27 22:14:01
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress

В США достаточно своих проблем, в том числе миграционный кризис в приграничных районах Техаса, которые нужно решать в первую очередь, а военная помощь Украине сейчас не в приоритете. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после встречи с американским президентом Джо Байденом.

«В первую очередь необходимо озаботиться потребностями США. Основным приоритетом для нашей страны является граница и обеспечение ее безопасности», - приводит ТАСС слова политика.

Он отметил, что Байдена интересовала судьба законопроекта о выделении 60 млрд долларов военной помощи Украине. Как известно, Сенат США одобрил новый пакет финансовой поддержки Киева еще в середине февраля, но возникли проблемы с согласованием этого решения в Палате представителей. Конгрессмены объявили, что уходят на двухнедельный перерыв, до конца февраля.

Джонсон пояснил, что «Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты» по ситуации на Украине и «своевременно разберется с этим».

#в стране и мире #Украина #сша #Джо Байден #палата представителей #военная помощь украине #Майк Джонсон
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 