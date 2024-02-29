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Опрос показал, что треть жителей США считают траты на Украину чрезмерными

Американцы не поддерживают расходы США на военную помощь Украине.
Ирина Елагина 2024-02-29 18:38:01
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Globallookpress

Большая доля населения США - до 37% - считают непомерно высокими расходы страны на военную помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса AP-NORC.

«В целом четверо из 10 американцев убеждены, что правительство США тратит слишком много на помощь Украине», - отметили авторы социологического исследования.

Опрос подтвердил, что сторонники Республиканской партии не поддерживают военные расходы на ВСУ - 55% респондентов-республиканцев отметили, что США тратят на помощь Украине «слишком много». Среди демократов противников помощи Киеву гораздо меньше - порядка 17%.

Авторы исследования задавали также вопросы о перспективах украинского кризиса, и оказалось, что американцы пессимистично оценивают шансы Украины на победу. В это верят только 13% опрошенных. Тогда как почти половина участников исследования (49%) отметили, что не уверены в способности Украины выиграть военное противостояние с Россией.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса фонда Bertelsmann Stiftung, 52% граждан Германии считают преждевременным принятие Украины в ЕС, так как, по мнению респондентов, «восстановление Украины будет представлять собой скорее экономическое бремя».

#в стране и мире #Украина #сша #опрос #военная помощь украине
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