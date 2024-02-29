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Путин назвал вбросами для втягивания в переговоры заявления США о ЯО в космосе

По словам президента, США хотят втянуть Россию в переговоры на своих условиях.
Алексей Курильченко 2024-02-29 12:32:01
© Фото: Russian Look, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Заявления США о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе являются вбросами, чтобы втянуть Россию в переговоры на своих условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве.

«В последнее время все чаще звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы - а это не что иное, как вбросы - это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговорный процесс на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам», - заявил Путин.

Путин напомнил, что Россия в 2008 году предложила Штатам заключить соглашение о предотвращении размещения оружия в космосе. Но Белый дом блокирует данное предложение.  

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой государства заявил, что Россия не планирует никаких проектов по размещению ядерного оружия в космосе. По словам Шойгу, в США об этом прекрасно осведомлены, но тем не менее поднимают шум в прессе.

#космос #ядерное оружие #Владимир Путин #переговоры #вбросы #послание федеральному собранию
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