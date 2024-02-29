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Шойгу: бойцам СВО предоставят отдельные возможности продолжения военной карьеры

Кадровая программа для участников специальной военной операции «Время героев» является важнейшей задачей, отметил министр.
2024-02-29 14:45:01
© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что участникам спецоперации, пожелавшим продолжить военную карьеру, предоставят отдельные возможности, сообщил ТАСС.

«Тем, кто хотел бы продолжить военную карьеру, им будут представлены отдельные возможности», - приводит агентство его слова.

Президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин сегодня в ходе послания Федеральному собранию заявил, что с марта ветераны спецоперации смогут подать заявление на участие в новой кадровой программе «Время героев». Глава государства признался, что идея проекта пришла ему в голову во время встречи со студентами-участниками СВО.

Также Путин добавил, что бойцы ВС РФ с высшим образованием и управленческим опытом смогут поучаствовать в программе «Время героев».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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