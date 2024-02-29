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Путин в послании к ФС РФ озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год

Послание будет также отражать идеи общественности, озвученные президенту во время его региональных поездок.
Никита Черненко 2024-02-29 11:42:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что послание президента будет отражать идеи, которые граждане страны озвучили главе государства во время его региональных поездок. Пресс-секретарь также добавил, что послание продлится дольше часа и отчасти будет его предвыборной компанией.

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию России начнется сегодня в полдень. В Гостином дворе, где и пройдет мероприятие, уже собрались журналисты отечественных и зарубежных изданий, на послание также прибыли участники спецоперации.

#в стране и мире #Владимир Путин #Дмитрий Песков #президент РФ #обращение к федеральному собранию
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