Путин в послании к ФС РФ озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что послание президента будет отражать идеи, которые граждане страны озвучили главе государства во время его региональных поездок. Пресс-секретарь также добавил, что послание продлится дольше часа и отчасти будет его предвыборной компанией.

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию России начнется сегодня в полдень. В Гостином дворе, где и пройдет мероприятие, уже собрались журналисты отечественных и зарубежных изданий, на послание также прибыли участники спецоперации.