Участники спецоперации будут присутствовать на ежегодном послании Путина ФС РФ

В 12.00 по московскому времени глава государства обратится к законодателям в московском Гостином дворе. Послание будет транслироваться на цифровых экранах во многих регионах страны.

Кроме того, посмотреть его можно будет даже в некоторых кинотеатрах - причем не только в Москве, но и, например, Перми.

В столице в целях безопасности на время оглашения послания, как и всегда, перекрыли часть улиц в центре города. Это Ильинка, Варварка, а также Большой Москворецкий мост. Запрет проезда начал действовать с 5-ти утра. Там же с полуночи запрещена парковка - вплоть до окончания мероприятия.

На данный момент в московском Гостином дворе собираются десятки журналистов из разных изданий, включая международные. Известно, что накануне, 28 февраля, президент России Владимир Путин весь день посвятил именно последним правкам в текст послания.

Стоит отметить, что сегодняшнее послание будет проходить в особенной внешнеполитической и внутриполитической обстановке. Известно, что помимо депутатов обеих палат Федерального собрания, министров, глав ведомств, глав регионов на мероприятии будут присутствовать участники спецоперации.

Это послание станет программой развития страны как минимум на 6 лет вперед. Каждый год президент страны заглядывает на годы вперед. В его обращении уделяется внимание различным важнейшим темам и сферам жизни государства.

Ранее московские власти рассказали о запрете движения в центре из-за послания Владимира Путина ФС РФ. В центре столицы изменится схема движения транспорта 29 февраля.