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Иностранные журналисты прибыли освещать послание Путина Федеральному собранию

Большинство работников прессы сейчас находятся в зале ожидания, для них также организовали фуршет.
Константин Коковешников Никита Черненко 2024-02-29 10:26:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Гостиный Двор заполонили журналисты самых разных изданий, аккредитованных для освещения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России. Кадры из пресс-центра показал корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

Как отметил наш корреспондент, в зале ожидания для журналистов слышна и иностранная речь - освещать послание президента прибыли корреспонденты из изданий Западной Европы. Специально для работников прессы организован фуршет.

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию сегодня в полдень. Послание будет транслироваться на цифровых экранах и кинотеатрах российских городов, на самом выступлении президента будут также присутствовать участники спецоперации.

#наш эксклюзив #гостиный двор #послание Путина ФС РФ
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