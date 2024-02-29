Иностранные журналисты прибыли освещать послание Путина Федеральному собранию

Гостиный Двор заполонили журналисты самых разных изданий, аккредитованных для освещения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России. Кадры из пресс-центра показал корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

Как отметил наш корреспондент, в зале ожидания для журналистов слышна и иностранная речь - освещать послание президента прибыли корреспонденты из изданий Западной Европы. Специально для работников прессы организован фуршет.

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию сегодня в полдень. Послание будет транслироваться на цифровых экранах и кинотеатрах российских городов, на самом выступлении президента будут также присутствовать участники спецоперации.