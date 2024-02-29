Путин выразил соболезнования родным и близким Николая Рыжкова

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего последнего премьера СССР Николая Рыжкова.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова», - говорится на сайте Кремля.

Глава государства отметил огромный вклад Рыжкова в решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Путин отметил, что на протяжении всей своей жизни Рыжков «оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы Отечества и народа».

Последний премьер СССР Николай Рыжков умер на 95-м году жизни 28 февраля. Политика похоронят на Троекуровском кладбище 1 марта. Ранее соболезнования в связи с кончиной Николая Рыжкова выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава Минобороны России отметил, что бывший глава правительства СССР снискал заслуженный авторитет и уважение своим усердным трудом.