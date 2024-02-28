Ушел из жизни последний глава Совета министров СССР Николай Рыжков

Герой Труда, политик и бывший глава Совета министров СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», - написала Матвиенко.

Николай Рыжков был последним членом Политбюро ЦК КПСС во власти. С 2003 года политик представлял правительство Белгородской области в Совете Федерации, он досрочно сдал свой мандат в октябре 2023 года в связи с возрастом.