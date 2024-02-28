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Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Рыжкова

Сергей Шойгу заявил, что экс-глава правительства СССР снискал заслуженный авторитет и уважение своим усердным трудом, честностью и принципиальностью.
2024-02-28 11:52:01
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова. 

«Незаурядный человек, выдающийся политик, истинный патриот, своим усердным трудом, энергией, честностью и принципиальностью, внимательным отношением к людям он снискал себе заслуженный авторитет и безграничное уважение», - характеризовал усопшего Шойгу. 

Сергей Шойгу подчеркнул, что многолетняя деятельность Рыжкова в органах государственной власти и вклад, который он внес в социально-экономическое развитие страны, невозможно оценить.

Шойгу попросил передать слова сочувствия и поддержки родным, близким и друзьям Николая Рыжкова. 

«Светлая ему память», - сказал Шойгу. 

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко характеризовала Рыжкова, как «человека-эпоху», отметив, что это был государственный деятель уникального масштаба. 

А Глава Союза женщин России и депутат Госдумы России I-VI созывов Екатерина Лахова в беседе со «Звездой» рассказала, как Рыжков помогал создать детские кухни в 90-е годы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Сергей Шойгу #соболезнования #Николай Рыжков #Государственные деятели
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