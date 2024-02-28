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СК устанавливает личности украинских командиров, приказавших сбить Ил-76

Бастрыкин отметил, что в ведомстве уже установили, из какого вооружения украинская сторона ударила по военно-транспортному самолету.
Марина Крижановская 2024-02-28 04:20:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет РФ продолжает выяснять личности всех командиров с украинской стороны, отдавших приказ сбить самолет Ил-76, который перевозил военнослужащих ВСУ для обмена. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель СК Александр Бастрыкин.

«Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому теракту», - ответил он агентству.

По его информации, экспертам и следователям уже удалось выяснить тип вооружения, использовавшегося при ударе по военно-транспортному самолету. Украинцы ударили по Ил-76 зенитными управляемыми ракетами MIM-104A комплекса Patriot производства США, уточнил Бастрыкин.

Он напомнил, что пуск ракет осуществлялся из Харьковской области, села Липцы. На месте крушения Ил-76 найдены сотни фрагментов тел погибших, среди которых были и украинские военные.

«Результаты генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел членам экипажа, сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета», - пояснил глава СК.

Над Белгородской областью 24 января произошла атака на российский самолет Ил-76. На борту находились 74 человека. В результате удара ВСУ по воздушному судну все находившиеся в самолете погибли.

Минобороны РФ назвало это терактом. В оборонном ведомстве подчеркнули: украинская сторона знала, что на борту перевозятся военнопленные для обмена.

Двумя днями позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ сознательно атаковали Ил-76, он назвал преступлением уничтожение Украиной военного самолета с пленными.

#в стране и мире #Ил-76 #ВСУ #военнопленные #СК РФ #Александр Бастрыкин #украинские военные #удар по самолету
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