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Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном мирных переговоров в 2022 году

По мнению журналиста из США, причастность экс-премьера Британии Джонсона к срыву мирных переговоров между Киевом и Москвой в 2022 году.
Марина Крижановская 2024-02-28 02:42:01
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Журналист Такер Карлсон прокомментировал срыв мирных переговоров между Украиной и Россией в марте 2022 года бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Этот поступок он назвал моральным преступлением. Его слова приводит RT.

«Это моральное преступление», - озвучил свою позицию американский журналист.

Он считает, что в конечном счете это стало не победой киевского режима, но получением выгоды со стороны Запада.

Весной 2022 года в Стамбуле проходили российско-украинские мирные переговоры. В последний момент они сорвались. По заявлению Давида Арахамии - руководителя фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, Джонсон заявил киевским властям, что те ничего не должны подписывать, но «просто воевать» с Россией.

Десятого января Джонсон заявил, что не виноват в срыве переговоров по Украине в 2022 году. При этом он подтвердил, что во время встречи с Зеленским в Киеве выразил обеспокоенность возможностью заключения какого-либо мирного соглашения между конфликтующими сторонами.

На следующий день в российском посольстве в Лондоне рассказали, почему Джонсон сорвал мирную сделку по Украине. Согласно дипломатам, конфликт между Россией и Украиной стал для британского политика перспективным шансом реанимировать свою карьеру, висевшую на волоске. По этой причине он стал причастным к срыву мирной сделки между Москвой и Киевом.

#в стране и мире #Борис Джонсон #Такер Карлсон #мирные переговоры по Украине #стамбульские договоренности #срыв переговоров
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