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В посольстве РФ рассказали, почему Джонсон сорвал мирную сделку по Украине

Британский премьер-министр хотел реанимировать свою карьеру.
Сергей Лебедев 2024-01-11 22:57:01
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Украинский конфликт для британского премьер-министра Бориса Джонсона стал перспективным шансом реанимировать свою карьеру, висевшую на волоске, поэтому он приложил руку к срыву мирной сделки между Москвой и Киевом. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

«Ни о каком радении за будущее Украины и украинцев речи, конечно, не шло - только самопиар и политическое выживание», - цитирует РИА Новости комментарий диппредставительства.

Ранее Джонсон заявил, что не виноват в срыве переговоров в 2022 году. При этом он признал, что выразил Зеленскому обеспокоенность возможностью заключения мирного соглашения.

 

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, в разговоре с главой киевского режима он заявил, что Лондон готов помогать «на тысячу процентов».

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