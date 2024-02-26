Экс-премьер Польши Моравецкий призвал Варшаву запретить ввоз продуктов из Украины

Бывший польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Варшаву ввести эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, передает агентство RT.
Политик считает, что с запретом ввоза продуктов из Украины в Польшу медлить нельзя.
«Продовольственная безопасность Польши - это дело каждого, и польские фермеры заслуживают сильной государственной поддержки, а не кризисной временной меры правительства!» - заявил Моравецкий в соцсетях.
Ранее сообщалось, что официальный Киев рассматривает ответные меры на блокаду поставок украинского зерна в Польшу.
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