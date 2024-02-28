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Минфин анонсировал процесс обмена заблокированных на Западе активов граждан РФ

Предполагается, что процесс обмена активами продлится полгода.
Ирина Елагина 2024-02-28 16:13:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Россия готова начать процесс обмена заблокированных на Западе активов граждан РФ. Соответствующее решение разрабатывается в Минфине, сам процесс обмена активами, возможно, удастся запустить в течение нескольких недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

По информации Минфина, в обменной схеме будут участвовать замороженные в Национальном расчетном депозитарии средства и сам процесс продлится полгода.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к скорейшему изъятию российских активов за рубежом с переводом этих средств Украине.

Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что Москва ответит зеркально, если страны Запада решат конфисковать российские активы, и напомнил, что «у нас заморожено тоже не меньше».

#в стране и мире #Минфин РФ #российские активы за рубежом #обмен активами
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