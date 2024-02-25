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Сунак призвал Запад активнее конфисковывать активы Москвы и передавать их ВСУ

Накануне лидеры G7 заявили, что активы Москвы останутся замороженными до возмещения «ущерба» Украине.
Ян Брацкий 2024-02-25 10:22:01
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал своих западных коллег быть смелее в вопросах конфискации российских активов и поставок оружия Украине. По мнению главы британского кабмина, начать нужно с активов в виде процентов.

«А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», - цитирует Сунака The Times.

Накануне лидеры стран G7 выпустили совместное заявление, в котором говорится, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит Киеву нанесенный в ходе спецоперации «ущерб». Кроме того, участники онлайн-саммита договорились и дальше принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов.

Между тем, Москва неоднократно предупреждала страны Запада о неизбежных последствиях незаконных шагов по изъятию российских активов за рубежом. В МИД РФ это назвали банальным воровством, на которое наша страна решительно и эффективно ответит.

#Украина #санкции #МИД РФ #G7 #риши сунак #российские активы
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