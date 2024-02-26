В Швейцарии заявили о десятке мирных планов по Украине на Западе и в БРИКС

Порядка десяти планов мирного урегулирования украинского конфликта разработаны в правительствах стран Запада и БРИКС, ряд документов, как, например, китайская инициатива, публичны, часть засекречены. Об этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал РИА Новости.

«Несколько стран приложили усилия и разработали решения для мирных планов, и они публичны. Например, план Китая. И есть другие, которые приложили усилия, но не опубликовали их. Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других», - пояснил Кассис.

Он подчеркнул важность темы украинского конфликта для всего мира и пояснил, что включенность многих государств в поиск решений «свидетельствует о готовности внести свой вклад» в мирный процесс.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров на январских переговорах с Кассисом отметил, что российско-швейцарские отношения сейчас выстраиваются с учетом «устойчивого дрейфа конфедерации в сторону от принципов "нейтралитета", безоглядной поддержки Берном киевского режима». Как уточнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Швейцария не может претендовать на роль «честного брокера» в украинском кризисе.