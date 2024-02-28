Карлсон сообщил, что его предупредили о риске задержания в США за интервью с Путиным

Американского журналиста Такера Карлсона предупреждали, что его могут задержать в США из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил о полученном предупреждении от адвокатов, что если его сочтут «слишком любезным», его могут задержать за «нарушение санкций». Об этом Карлсон рассказал блогеру Лексу Фридману, беседа опубликована на YouTube-канале Lex Fridman.

Он отметил, что его защитники трудятся в крупной юридической фирме, которые и сказали ему, что если он «покажется слишком любезным» по отношению к Путину, то его «могут задержать» по возвращении в Соединенные Штаты.

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел в Россию - и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму, одну из крупнейших юридических фирм - говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций. <…> Сказал, что много будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину. Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», - рассказал Карлсон блогеру.

На российской территории, добавил Карлсон, он не чувствовал, что находится в опасности.

Неделей ранее журналист сообщал, что до интервью с Путиным за ним следило американское Агентство нацбезопасности. По его словам, подготовка к беседе с президентом РФ велась втайне два года.

Российская сторона предупредила его о возможной отмене мероприятия, если новость об этом станет достоянием гласности. Карлсон утверждает, что журналисты New York Times и другие репортеры спрашивали о дате интервью с Путиным, хотя он им об этом не сообщал.

После визита в российскую столицу он рассказал, что восхитился станцией метро «Киевская». Карлсон задался вопросом: как получается, что станция используется людьми каждый день для различных поездок, в том числе на работу и домой, но выглядит лучше, чем «что бы то ни было в нашей стране».