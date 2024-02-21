Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следило АНБ США

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об это он рассказал изданию Blaze.

Журналист сообщил, что подготовка к беседе с российским лидером велась втайне два года. Москва предупредила о возможной отмене мероприятия, если новость утечет куда-либо. Карлсон утверждает, что журналисты New York Times и другие репортеры спрашивали о дате интервью с Путиным, хотя он им об этом не сообщал.

Карлсон считает, что слежку за ним вело Агентство нацбезопасности США. Он предположил, что спецслужбы слили информацию New York Times, чтобы сорвать интервью.

Интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно посвящено украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.