Журналист Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве

Побывавший в российской столице американский журналист Такер Карлсон рассказал, что восхищен видом станции Московского метрополитена «Киевская».

По его словам, она выглядит лучше, чем что бы то ни было в Соединенных Штатах. Видеоролик, записанный на площади Европы перед Киевским вокзалом, Карлсон опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Один из способов понять, то или иное общество - это посмотреть на его инфраструктуру. Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас», - заявил он.

Журналист из США удивился, как получается, что станция используется людьми каждый день для различных поездок, в том числе на работу и домой, выглядит лучше, чем «что бы то ни было в нашей стране». При этом он упомянул, что не увидел в метро Москвы бездомных людей, грязи, граффити, наркоманов, в отличие от американского метро, но отметил чистоту и порядок на станции.

На опубликованном видеорепортаже со станции метро «Киевская» (кольцевая) показан обычный режим работы станции: пассажиры входят и выходят из вагонов, перемещаются по платформе станции и эскалаторам, приходят и отправляются поезда. Также объектив камеры журналистов из США запечатлел дизайн и декор станции: множество мозаичных панно, лепнину, балюстраду.

Девятого февраля появилось двухчасовое интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время него, помимо прочих тем, он затронул тему украинского конфликта. На данный момент опубликованный в аккаунте Такера Карлсона разговор с президентом России посмотрели свыше 201 миллиона человек.