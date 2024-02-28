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Дипломаты РФ предупредили Стокгольм о последствиях из-за вступления Швеции в НАТО

Российские дипломаты предупредили, что Москва будет купировать угрозы из-за присоединения Швеции в НАТО.
Марина Крижановская 2024-02-28 01:23:01
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

В связи с вступлением Швеции в Североатлантический альянс и возможным размещением на ее территории воинского контингента и вооружения, Россия готова предпринять ответные меры. С таким заявлением выступило посольство России в Швеции.

«Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности. Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны контингентов НАТО, ударных систем и вооружений», - сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Также российские дипломаты прокомментировали отношение Москвы к «дополнительному прибавлению к семье НАТО» и ситуацию вокруг Балтийского моря.

«Мы неоднократно обнародовали нашу официальную позицию: выбор политики безопасности является суверенной заботой Швеции. В то же время вступление страны в враждебный России военный альянс будет иметь негативные последствия для стабильности в Северной Европе и вокруг Балтийского моря, которое остается нашей общей территорией», - отметили в посольстве РФ.

Дипломаты подчеркнули: Балтийское море никогда не станет морем Североатлантического альянса, невзирая на все заявления  об этом «будущих "родственников" Швеции по НАТО».

Как стало известно 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Прежде в январе членство скандинавской страны в альянсе ратифицировала Турция, а Венгрия оставалась последней из стран-союзников, этого не сделавшей.

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