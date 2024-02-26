МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

188 депутатов поддержали инициативу вступления этой сканднавской страны в блок.
Глеб Владовский 2024-02-26 21:05:01
© Фото: Henrik MontgomeryTt Globallookpress

Парламент Венгрии ратифицировал на первом заседании весенней сессии заявку Швеции на вступление в североатлантический альянс, передает РИА Новости.

По данным агентства, 188 депутатов поддержали эту инициативу во время финального голосования, и лишь шестеро парламентариев выступили против.

«После того как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал», - говорится в сообщении.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников рассказал, почему Будапешт не возражает против вступления Швеции в альянс.

#НАТО #альянс #Швеция #Венгрия #Будапешт #заявка на вступление
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 