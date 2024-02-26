Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал на первом заседании весенней сессии заявку Швеции на вступление в североатлантический альянс, передает РИА Новости.

По данным агентства, 188 депутатов поддержали эту инициативу во время финального голосования, и лишь шестеро парламентариев выступили против.

«После того как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал», - говорится в сообщении.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников рассказал, почему Будапешт не возражает против вступления Швеции в альянс.