Путин обратится с посланием к Федеральному собранию завтра в полдень

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию РФ завтра в полдень, дополнительные подробности будут сказаны завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Пресс-секретарь сообщил, что сегодняшний рабочий день главы государства почти весь будет «посвящен подготовке, внутренним совещаниям, связанным со всеми вопросами, которые президент планирует поднять в ходе завтрашнего мероприятия». На вопрос о том, какие темы планирует затронуть президент, представитель Кремля призвал дождаться завтрашнего дня, когда «все будет сказано».

«Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра в полдень Путин обратится с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Он продолжает работать над этим документом», - сообщил Песков.

Ранее Владимир Путин посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым в Доме союзов. Президент возложил цветы к гробу председателя.