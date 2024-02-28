Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Лебедевым

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом союзов в Москве, где проходит церемония прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.

Церемония проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве. В зале установлен большой экран с портретом Лебедева и расставлены венки. Рядом с гробом Лебедева стоит его портрет, а также размещены отличительные знаки, которыми был награжден председатель Верховного суда России при жизни. Во время церемонии прощания службу несет почетный караул.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля. Ему было 80 лет. Последнее время он находился в больнице с тяжелым заболеванием. Соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ выразил министр обороны России Сергей Шойгу.

Лебедев бессменно осуществлял руководство Верховным судом России с июля 1989 года. До этого он работал в судебной системе с 1970 года, а в 1986 году возглавил Московский городской суд.