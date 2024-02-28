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Путин попрощался с председателем Верховного суда Лебедевым в Доме союзов

Глава государства возложил цветы к гробу председателя Верховного суда России.
Игнат Далакян 2024-02-28 11:19:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин попрощался с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым в Доме союзов. Он возложил цветы к гробу.

Отпевание Лебедева пройдет в храме Христа Спасителя. Его похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы.

Церемония прощания с председателем ВС РФ проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве. Рядом гробом Лебедева установлен портрет и расположены отличительные знаки, которыми он был удостоен при жизни.

Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля на 81-м году жизни. Лебедев работал в судебной системе с 1970 года. В 1986 году он возглавил Московский городской суд, а с 26 декабря 1991 года стал председателем Верховного суда РФ.

#в стране и мире #Владимир Путин #прощание #Вячеслав Лебедев
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