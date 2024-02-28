Глава СЖР Лахова рассказала, как Рыжков помогал создать детские кухни в 90-е

Председатель Союза женщин России (СЖР) и депутат Государственной думы России I-VI созывов Екатерина Лахова рассказала «Звезде» о том, каким политиком был умерший последний глава Совета министров СССР Николай Рыжков. Председатель СЖР назвала Рыжкова «политическим колоссом» и отметила его высокий профессионализм.

Екатерина Лахова была коллегой Николая Рыжкова в Госдуме и Совете Федерации. Она сказала, что политик имел большое уважение среди депутатов, взвешенно принимал решения по поддержке инициатив.

«Если Николая Ивановича просили поддержать что-либо, то просто так он поддержку не выказывал - обязательно разбирался в вопросе. А потом, когда Николай Иванович все четко расставлял по полочкам, с ним все соглашались - слову Рыжкова верили», - подчеркнула Лахова.

Уважение Рыжков заслужил и среди сограждан. Будучи сенатором Белгородской области, он внес большой вклад в развитие региона, проводил встречи с жителями области.

«С каким уважением и почтением о Николае Ивановиче рассказывали в местной библиотеке, когда я туда приехала! Мы пришли посмотреть сиротский приют, и было очень приятно видеть, как хорошо это учреждение содержалось. Ветераны также любили Николая Ивановича - он решал многие их проблемы», - вспоминает Лахова.

Председатель СЖР отметила, что Рыжков имел свое уважение за счет огромного опыта. Она добавила, что ушедший из жизни политик был человеком с большой буквы.

«Когда я была депутатом российского парламента, мы приняли постановление о производстве детского питания - в 90-е их не было. Но и денег на создание цехов по производству не было, нужны были кредиты. Когда я обратилась к Горбачеву, он это постановление спустил в исполнительную власть, бумаги оказались у Рыжкова и его заместителей, которые нас поддержали и выделили деньги на запуск первых цехов. Я была ему очень благодарна за это», - рассказала Лахова.

Николай Рыжков скончался сегодня в возрасте 95 лет. Политик ушел с поста представителя правительства Белгородской области в СФ в октябре 2023 года в связи с возрастом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале назвала Рыжкова «человеком-эпохой».