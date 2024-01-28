МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Венгрии рассказали о своих планах на Закарпатье после поражения ВСУ

Лидер венгерской оппозиционной партии Ян Бреммер призвал Киев к мирным переговорам с Москвой.
Ян Брацкий 2024-01-28 13:20:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

После краха Украины в конфликте с Россией Закарпатье отойдет к Венгрии. Об этом заявил лидер венгерской оппозиционной партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

«Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье», - приводят издание Index слова политика.

Венгерский оппозиционер призвал решить конфликт путем мирных переговоров с Россией. Ранее аналитик Ян Бреммер допустил потерю Украиной в этом году еще больших территорий. По его мнению, это произойдет в случае, если Киев не разработает реалистичную военную стратегию и не получит денег и оружия от западных спонсоров. Эксперт отметил, что в 2024 году украинские власти пойдут на еще большие риски, что потенциально может вовлечь в конфликт страны НАТО.

#Украина #НАТО #ВСУ #Венгрия #Закарпатье #СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»