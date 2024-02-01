В РГГУ объяснили, что получит Венгрия за поддержку решения ЕС о помощи Украине

Решение о выделении 50 млрд евро Украине со стороны ЕС было предсказуемым, так как Брюсселю важно наказать Россию, и с Венгрией удалось договориться в обмен на ряд уступок. Об этом «Звезде» рассказал политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев, раскрыв нюансы утвержденного сегодня плана финансирования Украины из бюджета ЕС.

«По самому решению. Оно было предсказуемо. Это, конечно, ударит по экономикам стран Евросоюза, потому что это изымут из социальных расходов. Это, возможно, какие-то новые недовольства в странах ЕС. Но ЕС знал, на что шел. Вопрос наказания России для него самый принципиальный. И ради этого он готов жертвовать уровнем жизни собственных граждан», - пояснил эксперт.

Политолог считает, что речь идет о довольно больших объемах финансирования, которые позволят Украине «получить какое-то количество оружия, и задача для ВС России станет несколько труднее», так как «какое-то дополнительное время выполнение боевых задач это займет».

«Для Украины это полгода войны. Если мы будем хорошо действовать - три месяца», - отметил эксперт.

Что касается участия Венгрии в принятом на саммите решении, ученый заявил, что это «было вполне предсказуемо, что ЕС в обмен на какие-то небольшие уступки Венгрию продавит».

«Этой уступкой стало, что ежегодно этот план будут обсуждать, то что Венгрию не лишат председательства в ЕС и что, наверное, ЕС поставит перед Украиной вопрос, чтобы она соблюдала права венгров в Закарпатье. Вот уступки, которые получил Орбан», - пояснил эксперт.

По мнению политолога, вопрос о финансировании Венгрии остался открытым и зависит от ее отношений с Россией, Китаем и Евросоюзом в целом.

«Подозреваю, что вопрос финансирования Венгрии и был заморожен из-за позиции Голландии. И лично Рютте, которого можно назвать главным противником Орбана в ЕС», - добавил Вадим Трухачев.

Ранее сообщалось, что сегодня саммит ЕС утвердил финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро сроком на четыре года. Решение поддержали все 27 лидеров ЕС, в том числе Венгрия, ранее блокировавшая поддержку Украины.