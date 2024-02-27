МИД Франции прокомментировал слова Макрона об отправке войск Запада на Украину

В МИД Франции заявили, что присутствие на Украине западных военнослужащих не будет означать соучастия в конфликте. Так считает глава дипломатического ведомства страны Стефан Сежурне.

Таким образом Сежурне прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что лидеры западных стран могут отправить войска на Украину, однако пока идет активное обсуждение этой темы. Французский лидер назвал пять направлений, в рамках которых могут действовать западные страны. Это помощь в производстве оружия на Украине, защита от кибератак, помощь в разминировании, усиление охраны на границе с Белоруссией, а также защита стран, которым угрожает конфликт. По словам Сежурне, для осуществления этих действий может потребоваться присутствие западных военных на Украине, но при этом не они не станут соучастниками конфликта.

«Ряд этих действий может потребовать присутствия на украинской территории, не пересекая границы соучастия», - цитирует Сежурне РИА Новости.

Ранее Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину в будущем. На эти заявления отреагировали в ООН. Организация призвала все государства воздержаться от высказываний, которые могли бы усугубить ситуацию на Украине.