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В ООН отреагировали на слова Макрона о переброске войск на Украину

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать подстрекательской риторики.
Глеб Владовский 2024-02-27 22:11:01
© Фото: Sean Kilpatrick Keystone Press Agency Globallookpress

ООН призвал все государства воздержаться от заявлений, которые могут усугубить ситуацию на Украине, заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

«Наш призыв был последовательным с самого начала - избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта», - заявил он.

Ранее в РАН назвали «боевым задором» предложение президента Франции Эммануэля Маркона отправить войска НАТО на Украину. В свою очередь ряд стран-участниц блока заявили, что не планируют отправлять своих военных в зону конфликта.

#Франция #ООН #Украина #НАТО #эммануэль макрон #СВО
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