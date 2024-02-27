В ООН отреагировали на слова Макрона о переброске войск на Украину

ООН призвал все государства воздержаться от заявлений, которые могут усугубить ситуацию на Украине, заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

«Наш призыв был последовательным с самого начала - избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта», - заявил он.

Ранее в РАН назвали «боевым задором» предложение президента Франции Эммануэля Маркона отправить войска НАТО на Украину. В свою очередь ряд стран-участниц блока заявили, что не планируют отправлять своих военных в зону конфликта.