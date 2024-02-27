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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в небе Николаевской области

Вражеский самолет был уничтожен в районе населенного пункта Михайловка.
2024-02-27 15:25:01
© Фото: РИА Новости

Российская ПВО уничтожила украинский штурмовик Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщает МО РФ. 

Уточняется, что вражеский самолет был сбит в районе населенного пункта Михайловка. 

Также за сутки были уничтожены 69 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Ольшана (Харьковская область), Чернопоповка, Житловка (ЛНР), Егоровка (ДНР), Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка (Запорожская область), Васильевка, Корсунка (Херсонская область). 

Кроме этого, сообщается, что наши зенитчики перехватили в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS. 

Еще Минобороны России подтвердило уничтожение первого танка Abrams в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #армия #штурмовик #Су-25 #Николаевская область
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