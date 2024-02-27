Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в небе Николаевской области

Российская ПВО уничтожила украинский штурмовик Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что вражеский самолет был сбит в районе населенного пункта Михайловка.

Также за сутки были уничтожены 69 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Ольшана (Харьковская область), Чернопоповка, Житловка (ЛНР), Егоровка (ДНР), Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка (Запорожская область), Васильевка, Корсунка (Херсонская область).

Кроме этого, сообщается, что наши зенитчики перехватили в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Еще Минобороны России подтвердило уничтожение первого танка Abrams в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.