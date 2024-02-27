Шойгу заявил, что ВСУ выбиты из Северного в ДНР

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нашим военным удалось выбить противника из населенного пункта Северное в Донецкой Народной Республике.

«За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Как утверждает министр, с начала года российские военные освободили около 327 квадратных километров территории новых регионов России. Шойгу напомнил о взятии под контроль российских войск авдеевского узла обороны и отметил, что ВС РФ улучшают положение на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями.

По словам главы ведомства, в живой силе ежедневные потери украинской стороны с начала года превышают 800 человек. Кроме того, каждый день ВСУ теряют 120 единиц вооружения, в том числе поставляемого Украине из-за рубежа. С начала спецоперации потери противника в живой силе составили более 444 тысяч человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.