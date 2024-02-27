В Чехии заявили, что не собираются отправлять войска на Украину

Чешский премьер-министр Петр Фиала прокомментировал слова своего коллеги из Словакии Роберта Фицо о том, что страны-члены НАТО готовы отправить своих военных на Украину на основании двусторонних соглашений с ней.

Фиала заявил, что его страна не намерена вводить войска на Украину, но в то же время и «не уступит злу». Об этом он сообщил перед отправкой в Париж на саммит помощи Украине. Его слова приводит местное издание Irozhlas.

«Чехия не собирается отправлять солдат на Украину, заявил премьер-министр Петр Фиала перед поездкой на саммит по помощи Украине в Париже. <...> По словам премьер-министра, никому не нужно опасаться, что в Чехии будет рассматриваться некая форма принудительной войны», - указали журналисты.

Напомним, 26 февраля Фицо сообщил, что страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. Речь идет о поиске вариантов помощи ВСУ за счет двусторонних договоренностей.

Эти намерения прокомментировали в российском МИД. Константин Гаврилов, руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, подчеркнул, что это увеличит риск прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией.