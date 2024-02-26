В МИД прокомментировали сообщения о возможной отправке военных НАТО на Украину

Возможное решение об отправке военнослужащих НАТО на Украину увеличит риск прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией.

Об этом предупредил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. В интервью РИА Новости он отметил, что результат такого увеличивающегося риска может быть самым непредсказуемым.

«Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые», - заявил он.

Гаврилов выразил сомнение, что вряд ли граждане Евросоюза, «из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине», хотели бы, чтобы конфликт перешел в Европу. В то же время этого не хочет и Россия, добавил он.

Российский дипломат напомнил, что Москва неоднократно предупреждала об опасности непосредственного участия стран НАТО в боевых действиях против ВС России.

Как сообщалось 26 февраля, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину. В то же время он выразил уверенность, что подобный шаг не приведет ни к каким результатам, так как «не позволит добиться уступок от РФ», но только усугубит ситуацию в зоне украинского конфликта.