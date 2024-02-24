G7: российские активы будут заморожены до возмещения «ущерба» Украине

Российские суверенные активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не возместит «ущерб», причиненный Украине. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран G7, которое было принято по итогам онлайн-саммита.

Отмечается, что министрам государств «Большой семерки» поручено изучить все возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Также лидеры стран G7 заявили, что продолжат принимать меры по снижению доходов РФ от продажи энергоресурсов.

«Мы продолжим принимать меры по ужесточению режима соблюдения и контроля предельных цен на нефть», - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее в Европейском союзе поддержали использование замороженных российских активов на территориях стран ЕС для поддержки Украины. Соответствующее положение Еврокомиссии утвердили участники саммита в Брюсселе.

Доходы от активов РФ пойдут в пользу частичного финансирования программы помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.