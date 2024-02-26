Пушилин рассказал о планах по восстановлению Авдеевки

Работы по восстановлению освобожденной Авдеевки должны начаться лишь после того, как военные специалисты завершат работы по разминированию города. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он также отметил, что прежде чем начать разрабатывать мастер-план по восстановлению, требуется получить оценку от коммунальных служб и строителей.

«Это должно быть обусловлено и восстановлением предприятий, потому что просто восстанавливать жилье без привязки к детским садам, больницам, предприятиям, которые будут создавать рабочие места - это нецелесообразно. У нас есть примеры Мариуполя и Волновахи, где мы видим результат, но есть и освобожденные города, где еще не удалось приступить к реальной работе», - заявил Пушилин.

По словам главы региона, к работам в Авдеевке можно будет приступить в более ранние сроки чем обычно, учитывая эффективную работу Вооруженных сил России.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля из докладов Министра обороны и главы Генштаба Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину. Как заявил Пушилин, на данный момент идет сбор информации и процесс разминирования города.

Полное интервью с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда».