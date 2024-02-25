Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию мигрантов, если победит на выборах

Самая масштабная за всю историю США депортация мигрантов начнется, если Дональд Трамп победит на выборах президента в ноябре 2024 года. Об этом заявил сам американский лидер в ходе своего выступления на ежегодной Конференции консервативных политических действий, которая проходит 24 февраля в Вашингтоне.

«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», - пообещал он.

По словам экс-главы Белого дома и кандидата на пост президента от республиканцев, незаконная миграция - это «угроза для страны». Он попросил журналистов впоследствии не называть себя «жестоким», объясняя это тем, что «мигранты убивают американцев и нашу страну».

За период президентства Джо Байдена в Соединенные Штата Америки проникли 7,2 миллиона нелегальных мигрантов, по информации телеканал Fox News. Трамп ранее предложил, что к ноябрю эта цифра увеличится до 19 миллионов. Трамп обвинил Байдена, что тот превратил США в свалку для остального мира.