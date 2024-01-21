Трамп обвинил Байдена в превращении США в свалку для всего мира

Бывший американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением, что при нынешнем лидере Джо Байдене страна превратилась в свалку для остального мира. По его мнению, причиной этого стала некомпетентность Байдена.

«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира», - заявил 45-й президент Соединенных Штатов.

Также по мнению экс-президента, демократия в самих США находится в опасности. Трамп провел митинг сторонников в Нью-Гемпшир, трансляцию вела медиакомпания RSBN на YouTube-канале.

В этом штате 23 января пройдут мероприятия первичных фракционных выборов. На них республиканцы определят выдвиженцев на президентских выборах. Трамп призвал обеспечить там такую же рекордную поддержку, как и в штате Айова. Он сагитировал «приходить и голосовать», так как республиканцам нужна «большая победа против этих людей».

На предстоящих в ноябре 2024 года выборах президента США Трамп претендует на выдвижение кандидатом от Республиканской партии. Вместе с ним в претендентах значится губернатор Флориды Рон Десантис и бывший Постоянный предствавитель США при ООН Никки Хейли. Нынешний президент Джо Байден также заявлял, что собирается переизбираться от Демократической партии.