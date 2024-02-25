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В Белом доме признали устойчивость российской экономики на фоне санкций

Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Сергей Лебедев 2024-02-25 20:54:01
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Российская экономика остается устойчивой, несмотря на западные санкции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя информацию о том, что экономика РФ по итогам прошлого года опередит по темпа роста Соединенные Штаты и Европу.

«Российская экономика, с точки зрения ее военной машины, была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, недавно Владимир Путин отмечал, что экономика России растет, в отличии от экономик других государств. Она, по словам президента, стала крупнейшей в Европе.

Российский лидер отметил, что экономика РФ продемонстрировала свою устойчивость и продолжает уверенно развиваться. 

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