В Белом доме признали устойчивость российской экономики на фоне санкций

Российская экономика остается устойчивой, несмотря на западные санкции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя информацию о том, что экономика РФ по итогам прошлого года опередит по темпа роста Соединенные Штаты и Европу.

«Российская экономика, с точки зрения ее военной машины, была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, недавно Владимир Путин отмечал, что экономика России растет, в отличии от экономик других государств. Она, по словам президента, стала крупнейшей в Европе.

Российский лидер отметил, что экономика РФ продемонстрировала свою устойчивость и продолжает уверенно развиваться.