МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что экономика России растет, в отличие от других стран

Экономика России показала устойчивость и продолжает уверенно развиваться, заявил Владимир Путин.
Елизавета Егорова 2024-02-02 17:36:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экономика России растет, в отличие от экономик других государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума «Все для Победы!», который проводится в Туле. По словам Путина, экономика РФ стала крупнейшей в Европе.

«Наша экономика растет, в отличие от других экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему экономики стала первой в Европе, пятой в мире», - сказал президент.

Российский лидер также отметил, что российская экономика продемонстрировала свою устойчивость и продолжает уверенно развиваться, в том числе благодаря промышленным предприятиям, строительному сектору, а также российским ученым и инженерам, которые в короткие сроки сумели предложить оригинальные технические решения. 

Ранее на форуме Путин заявил о том, что за последние 1,5 года в оборонной промышленности России было создано более полумиллиона новых рабочих мест. К отечественному ОПК относятся шесть тысяч предприятий, где работают 3,5 миллиона человек. 

#Экономика #в стране и мире #Тула #форум #Владимир Путин #Промышленность #Все для победы
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»