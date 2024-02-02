Путин заявил, что экономика России растет, в отличие от других стран

Экономика России растет, в отличие от экономик других государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума «Все для Победы!», который проводится в Туле. По словам Путина, экономика РФ стала крупнейшей в Европе.

«Наша экономика растет, в отличие от других экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему экономики стала первой в Европе, пятой в мире», - сказал президент.

Российский лидер также отметил, что российская экономика продемонстрировала свою устойчивость и продолжает уверенно развиваться, в том числе благодаря промышленным предприятиям, строительному сектору, а также российским ученым и инженерам, которые в короткие сроки сумели предложить оригинальные технические решения.

Ранее на форуме Путин заявил о том, что за последние 1,5 года в оборонной промышленности России было создано более полумиллиона новых рабочих мест. К отечественному ОПК относятся шесть тысяч предприятий, где работают 3,5 миллиона человек.