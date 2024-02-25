Лукашенко заявил, что без Армении ОДКБ не рухнет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал армянские власти не торопиться с выходом из Организации Договора о коллективной безопасности.

«Мы на это (заявления армянской стороны о "заморозке" участия в ОДКБ - прим. ред) реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится», - цитирует слова Лукашенко агентство «БелТА».

Белорусский лидер отметил, что выйти из организации просто и быстро, а вернуться будет намного сложнее и посоветовал армянской стороне не делать резких движений. Рассуждая о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна Александр Лукашенко напомнил, что подобные решения принимает не глава армянского кабмина, а парламент.

Напомним, в минувшую пятницу Пашинян заявил, что Армения замораживает свое участие в ОДКБ. В Секретариате организации сообщили, что не получали официальных заявлений от армянской стороны на этот счет. Отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет разъяснений от армянской стороны.