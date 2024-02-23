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ОДКБ: заявлений от Еревана о приостановке членства в организации не поступало

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке отношений официального Еревана с ОДКБ.
Ян Брацкий 2024-02-23 11:40:01
© Фото: Константин Завражин POOL РИА Новости

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности не получал от официального Еревана никаких заявлений о приостановке его членства в ОДКБ.

«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», - рассказали в секретариате РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был исполнен и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

В состав Организации договора о коллективной безопасности входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Армения. В Кремле неоднократно подтверждали готовность продолжать диалог с армянскими партнерами, в том числе по тематике коллективной обороны.

В середине февраля стало известно, что в 2024 году военные учения стран ОДКБ запланированы в трех государствах: Казахстане, Киргизии и Таджикистане. По словам начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова, военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации остается сложной из-за деструктивной деятельности США и ряда других стран глобального Запада.

#Армения #одкб #Пашинян #коллективная безопасность
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