ОДКБ: заявлений от Еревана о приостановке членства в организации не поступало

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности не получал от официального Еревана никаких заявлений о приостановке его членства в ОДКБ.

«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», - рассказали в секретариате РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был исполнен и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

В состав Организации договора о коллективной безопасности входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Армения. В Кремле неоднократно подтверждали готовность продолжать диалог с армянскими партнерами, в том числе по тематике коллективной обороны.

В середине февраля стало известно, что в 2024 году военные учения стран ОДКБ запланированы в трех государствах: Казахстане, Киргизии и Таджикистане. По словам начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова, военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации остается сложной из-за деструктивной деятельности США и ряда других стран глобального Запада.