Пашинян заявил, что Армения «заморозила» участие в ОДКБ

Армения «заморозила» свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», - объяснил он.

Никол Пашинян в последний раз отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана государствами СНГ. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.