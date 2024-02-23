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Пашинян заявил, что Армения «заморозила» участие в ОДКБ

Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, заявил премьер-министр республики.
Ирина Егорова 2024-02-23 02:30:01
© Фото: Kay Nietfelddpa, Global Look Press

Армения «заморозила» свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», - объяснил он.

Никол Пашинян в последний раз отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана государствами СНГ. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

#Армения #Никол Пашинян #одкб #участие #организация
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