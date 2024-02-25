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Власти ДНР: на Авдеевском направлении впервые замечены танки Abrams

На фоне появления танков Abrams в зоне спецоперации, украинские националисты наращивают применение беспилотников на авдеевском направлении.
Ян Брацкий 2024-02-25 11:10:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Американские танки Abrams впервые замечены в зоне специальной военной операции. Как отметил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, бойцы зафиксировали появление бронетехники у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки.

«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление - северо-западнее Авдеевки», - сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, добавил он, украинские националисты пытаются наращивать применение беспилотников на авдеевском направлении.

О том, что первая партия танков Abrams производства США прибыла на Украину в сентябре прошлого года, писала газета The New York Times. Месяцем позже в Пентагоне отчитались о поставке Киеву всей обещанной партии из 31 танка Abrams. Комментируя это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что танки американского производства будут гореть также, как и другая техника ВСУ.

Авдеевка перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации 17 февраля 2024 года. Об этом президенту Владимиру Путину доложил Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Отступающие националисты бросили раненых, оружие и боеприпасы и отступили под натиском российских штурмовых отрядов.

#танки #ДНР #сша #ВСУ #Abrams #Авдеевка
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