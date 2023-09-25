NYT: на Украину прибыла первая партия танков Abrams

Сообщается, что в ближайшие месяцы будут доставлены еще танки.

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В субботу на Украину была доставлена первая партия танков Abrams. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

«Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину», - пишет американская газета со ссылкой на двух представителей оборонного ведомства Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что на Украину будут доставлены еще танки в ближайшие месяцы. Точное количество американские чиновники не сообщили.

Ранее Дания передала Украине 20 танков Leopard, из которых 12 имели дефекты. У двух из десяти находящихся в Польше боевых машин обнаружили серьезные дефекты.