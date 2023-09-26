Песков заявил, что танки Abrams будут гореть, как и другие танки ВСУ

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Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами дал комментарий на факт прибытия первой партии «Абрамсов» на Украину. Отвечая на вопрос о поставке все более мощного оружия украинским войскам, назвал ракеты ATACMS и танки Abrams серьезным оружием, которое, тем не менее, не повлияет на ход специальной военной операции и не изменит ее исхода.

Пресс-секретарь напомнил цитату президента России Путина, касающуюся всех танков иностранного производства, которые появляются в зоне прохождения специальной военной операции.

«Нет никакой панацеи, никакого вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. А танки Abrams - серьезное оружие, но помните, как президент говорил о танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Будут и эти гореть», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Газета New York Times, ссылаясь на источники из Пентагона, сообщила 25 сентября о прибытии первых танков Abrams на Украину. Ранее Киев также получил от Дании 20 танков Leopard 1A5, у 12 из которых были выявлены дефекты.