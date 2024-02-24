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Бойцы штурмовых отрядов нашли на авдеевском коксохиме терминалы Starlink

Убегающие под натиском российских военнослужащих боевики бросали на позициях оружие и боеприпасы.
2024-02-24 09:58:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы российских штурмовых групп в ходе осмотра территории коксохимического завода в Авдеевке обнаружили брошенные пункты управления беспилотниками с терминалами глобальной спутниковой системы Starlink. Осматривая помещения и подвалы предприятия бойцы также нашли большое количество оружия и боеприпасов западного производства.

Это ручные гранаты, противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, пулеметные ленты, автоматическое оружие, сухие пайки и многое другое. Бойцы поднялись на крышу одного из цехов и установили на ней российский флаг.

Напомним, об освобождении территории коксохимического завода на Авдеевском направлении стало известно 19 февраля. Российские бойцы обратили в бегство уцелевших боевиков и заняли все производственные и административные помещения. Саму Авдеевку взяли под контроль двумя днями ранее. В городе начался процесс разминирования.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #starlink #Авдеевка #Коксохимический завод
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