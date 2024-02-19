Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Группировка войск «Центр», развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

На административных зданиях завода водружены российские флаги. Подразделения вооруженных сил Украины продолжили беспорядочное отступление.

Российские военные поражают укрепрайоны противника, нанося огневое поражение артиллерией и авиацией.

Группировка войск «Центр» продолжает активные действия.

Напомним, ранее стало известно о начале процесса разминирования Авдеевки, взятой 17 февраля под контроль российскими военнослужащими. В результате у моста в черте города были уничтожены более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Город Авдеевка в ДНР представлял собой «мощный оборонительный узел ВСУ», в ходе боев за город ВСУ потеряли 1500 человек. Противник покинул населенный пункт, бросив оружие и технику.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.